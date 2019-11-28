"Герта" планирует пригласить Ковача на пост главного тренера по окончании сезона
"Герта" планирует пригласить Нико Ковача на пост главного тренера по окончании сезона. Об этом сообщает Kicker.
Недавно немецкий клуб возглавил Юрген Клинсман, его контракт рассчитан до лета 2020 года.
Ковач 3 ноября покинул "Баварию" из-за неудовлетворительных результатов команды.
Специалист будучи футболистом играл за "Герту" с 2003 по 2006 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|2
|РБ Лейпциг
|12
|24
|3
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|4
|Фрайбург
|12
|22
|5
|Шальке
|12
|22
|6
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|20
|8
|Хоффенхайм
|12
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|12
|16
|12
|Аугсбург
|12
|13
|13
|Майнц 05
|12
|12
|14
|Вердер Бремен
|12
|11
|15
|Герта
|12
|11
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|12
|11
|17
|Кельн
|12
|7
|18
|Падерборн
|12
|5