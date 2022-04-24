"Герта" победила "Штутгарт" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Герты"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Германии "Герта" на своем поле обыграла "Штутгарт" со счетом 2:0.
Победу берлинскому клубу принесли голы Дэви Зельке и Исхака Бельфодиля.
"Герта", набрав 32 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 28 очками остался в зоне переходных матчей на 16-й позиции.
"Герта" – "Штутгарт" - 2:0 (1:0)
Голы: Зельке, 4 - 1:0, Бельфодиль, 90 - 2:0
"Герта": Лотка, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт (Бьеркан, 46), Боатенг (Бельфодиль, 64), Дарида (Штарк, 74), Тузар, Сердар (Миттельштедт, 64), Аскасибар, Зельке (Эккеленкамп, 79).
"Штутгарт": Мюллер, Штенцель (Томми, 24), Мавропанос, Ито, Соса, Антон, Эндо, Мангаля (Тибиди, 71), Фюрих (Мийо, 87), Калайджич, Тиагу Томаш (Кулибали, 87).
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|М
|О
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|32
|63
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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|18
|Падерборн
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|20