"Герта" победила "Штутгарт" в Бундеслиге

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"Герта" победила "Штутгарт" в Бундеслиге

Фото: твиттер "Герты"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Германии "Герта" на своем поле обыграла "Штутгарт" со счетом 2:0.

Победу берлинскому клубу принесли голы Дэви Зельке и Исхака Бельфодиля.

"Герта", набрав 32 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Штутгарт" с 28 очками остался в зоне переходных матчей на 16-й позиции.

"Герта" – "Штутгарт" - 2:0 (1:0)
Голы: Зельке, 4 - 1:0, Бельфодиль, 90 - 2:0

"Герта": Лотка, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт (Бьеркан, 46), Боатенг (Бельфодиль, 64), Дарида (Штарк, 74), Тузар, Сердар (Миттельштедт, 64), Аскасибар, Зельке (Эккеленкамп, 79).

"Штутгарт": Мюллер, Штенцель (Томми, 24), Мавропанос, Ито, Соса, Антон, Эндо, Мангаля (Тибиди, 71), Фюрих (Мийо, 87), Калайджич, Тиагу Томаш (Кулибали, 87).

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