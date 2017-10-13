"Герта" подписала экс-форварда "Зенита"

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"Герта" подписала экс-форварда "Зенита"

Бывший нападающий питерского "Зенита" Максимилиан Проничев в своём инстаграме сообщил о подписании контракта с "Гертой".

"Хочу сказать всем большое спасибо за эти два замечательных года, которые я провёл в футбольном клубе "Зенит". Всем тренерам, руководству и персоналу. Мне было очень приятно работать с вами. Сейчас начинается мой новый этап в "Герте". Я рад новому вызову и надеюсь на удачное выступление в составе "Герты" - написал 19-летний футболист.

Стоит отметить, что Проничев являлся свободным агентом, поэтому достался "Герте" бесплатно.

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