"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби
"Герта" разгромила "Унион" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Все четыре гола хозяева забили в первом тайме.
"Герта" - "Унион" - 4:0 (0:0)
Голы: Ибишевич, 51 - 1:0, Лукебакио, 52 - 2:0, Матеус Кунья, 61 - 3:0, Боята, 77 - 4:0
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Боята, Пекарик, Торунарига, Груйич, Шелбред (Самарджич, 81), Дарида (Майер, 80), Лукебакио (Дилросун, 75), Ибишевич (Пионтек, 75), Матеус Кунья (Миттельштедт, 66).
"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Райхель (Рюэрсон, 63), Фридрих, Паренсен, Андрих (Кроос, 72), Премель, Бюльтер (Малли, 63), Хюбнер, Андерссон (Польтер, 71), Ингвартсен (Уджа, 57).
"Герта" занимает 10 место в турнирной таблице, "Унион" располагается на 12 строчке.
А еще: "Бавария" продлила контракт с Нойером| http://soccernews.ru
главное
-
Сетьен считает, что "Барселона" с Месси выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
-
Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ
-
Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
-
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
-
Зарплата Сёмина в "Локомотиве" была почти в 4 раза больше, чем у Николича
Лента новостей
-
"Бавария" поборется с "МЮ" за Джейдона Санчо
-
Экс-президент "Локомотива" Наумов заявил, что Николича уволят к зиме
-
Анчелотти признался, что работать в Англии ему нравится больше
-
Виллиан готов остаться в "Челси" до конца сезона
-
"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд
-
Почеттино вспомнил забавный случай, связанный с Моуринью
-
Игуаин признался, что хочет завершить карьеру в "Ривер Плейт"
-
Сетьен считает, что "Барселона" с Месси выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
-
"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби
-
Три игрока "Оренбурга" не смогли улететь в Россию из-за отсутствия документов
-
Сетьен признался, что хотел бы поработать с Неймаром
-
У Антона Шунина и его жены родился ребенок
-
"Бавария" оказала финансовую помощь клубам региональной лиги
-
Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ
-
"Шахтер" разгромил "Белшину" в чемпионате Беларуси
-
Спортивный директор "Тамбова": "Риска не пройти лицензирование нет. Долг погасим"
-
Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
-
Нойер прокомментировал продление контракта с "Баварией" до 2023 года
-
Стало известно, когда возобновится чемпионат Румынии
-
Вертонген может покинуть "Тоттенхэм" свободным агентом этим летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Герта
|27
|34
|11
|Кельн
|26
|33
|12
|Унион Берлин
|27
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17