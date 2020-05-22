"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби

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"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби

"Герта" разгромила "Унион" в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Все четыре гола хозяева забили в первом тайме.

"Герта" - "Унион" - 4:0 (0:0)

Голы: Ибишевич, 51 - 1:0, Лукебакио, 52 - 2:0, Матеус Кунья, 61 - 3:0, Боята, 77 - 4:0

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Боята, Пекарик, Торунарига, Груйич, Шелбред (Самарджич, 81), Дарида (Майер, 80), Лукебакио (Дилросун, 75), Ибишевич (Пионтек, 75), Матеус Кунья (Миттельштедт, 66).

"Унион Берлин": Гикевич, Триммель, Райхель (Рюэрсон, 63), Фридрих, Паренсен, Андрих (Кроос, 72), Премель, Бюльтер (Малли, 63), Хюбнер, Андерссон (Польтер, 71), Ингвартсен (Уджа, 57).

"Герта" занимает 10 место в турнирной таблице, "Унион" располагается на 12 строчке.

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11 Кельн Кельн 26 33
12 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 28
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