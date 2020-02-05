"Герта" проиграла "Шальке" в Кубке Германии, несмотря на гол Пентека

В матче 1/8 финала Кубка Германии "Шальке" обыграл "Герту" и вышел в четвертьфинал. Берлинцы повели в счете после первого тайма благодаря голам Паскаля Кепке и новичка команды Кшиштофа Пентека. Впрочем, "кобальтовые" сумели отыграться и перевести игру в дополнительное время благодаря голам Даниэля Калиджури и Амина Харита. В овертайме победу "Шальке" принес гол Бенито Рамана.

"Шальке" – "Герта" - 3:2 (0:2)

Голы: Кепке, 12 - 0:1, Пентек, 39 - 0:2, Калиджури, 76 - 1:2, Харит, 82 - 2:2, Раман, 115 - 3:2

"Шальке": Нюбель, Очипка, Тодибо (Кабак, 46), Настасич, Калиджури (Миранда, 90), Харит, Маскарель, Грегорич, Шопф, Бужеляб (Маккенни, 60), Кутуджу (Раман, 60).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт (Миттельштедт, 69), Торунарига, Штарк, Боята, Майер (Дилросун, 105), Шелбред, Аскасибар, Вольф (Клюнтер, 90), Кепке (Лукебакио, 77), Пентек.

Удаление: Торунарига (100).

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