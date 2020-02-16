"Герта" прокомментировала интерес к Ковачу
Спортивный директор "Герты" Михаэль Прец заявил, что клуб хочет пригласить Нико Ковача на пост тренера команды.
"Нико рожден в Берлине и выступал за "Герту". За последние три года он проделал хорошую работу в "Айнтрахте" и "Баварии".
Ковач - успешный тренер. Думаю, ему поступит много предложений и не только из Германии", - приводит слова Преца Kicker.
Ковач возглавлял "Баварию" с 2018 по 2019 год. Под его руководством клуб завоевал три трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|22
|45
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Герта
|22
|26
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|17
|17
|Вердер Бремен
|22
|17
|18
|Падерборн
|22
|16