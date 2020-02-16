"Герта" прокомментировала интерес к Ковачу

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"Герта" прокомментировала интерес к Ковачу

Спортивный директор "Герты" Михаэль Прец заявил, что клуб хочет пригласить Нико Ковача на пост тренера команды.

"Нико рожден в Берлине и выступал за "Герту". За последние три года он проделал хорошую работу в "Айнтрахте" и "Баварии".

Ковач - успешный тренер. Думаю, ему поступит много предложений и не только из Германии", - приводит слова Преца Kicker.

Ковач возглавлял "Баварию" с 2018 по 2019 год. Под его руководством клуб завоевал три трофея.

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