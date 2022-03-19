"Герта" разгромила "Хоффенхайм" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги

Фото твиттер "Герты"

В рамках 27-го тура чемпионата Германии состоялись ещё четыре матча.

"Герта" и "Майнц" добыли крупные победы над "Хоффенхаймом" и "Арминией" соответственно, "Штутгарт" дома переиграл "Аугсбург", а "Гройтер Фюрт" и "Фрайбург" сильнейшего не выявили.

"Гройтер Фюрт" – "Фрайбург" - 0:0

"Гройтер Фюрт": Линде, Аста, Виргевер, Грисбек, Бауэр, Майерхефер, Кристиансен, Тилльманн (Грин, 71), Рашль (Зегуин, 71), Левелинг (Нильсен, 60), Хргота.

"Фрайбург": Флеккен, Гульде, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи, Грифо (Вермей, 88), Хаберер (Вайсхаупт, 83), Эггештайн, Шмид, Хелер, Демирович (Петерсен, 58).



"Штутгарт" – "Аугсбург" - 3:2

Голы: 0:1 – 6 Хан, 1:1 – 44 Антон, 1:2 – 45 Грегорич, 2:2 – 79 Мармуш, 3:2 – 85 Тиагу Томаш.

"Штутгарт": Мюллер, Штенцель, Антон, Мавропанос, Соса, Каразор (Тибиди, 77), Эндо (Мангаля, 64), Фюрих, Мармуш (Ферстер, 89), Калайджич, Тиагу Томаш.

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу (Удуохай, 65), Оксфорд, Винтер, Яго, Калиджури, Груэсо (Дорш, 86), Майер (Зекири, 73), Хан, Варгас (Педерсен, 65), Грегорич (Нидерлехнер, 74).



"Майнц" – "Арминия" - 4:0

Голы: 1:0 – 1 Буркардт, 2:0 – 65, пенальти Ниакате, 3:0 – 75, пенальти Буркардт, 4:0 – 79, пенальти Ингвартсен.

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин (Лукоки, 82), Кор (Штегер, 82), Боэтиюс (Небель, 82), Ли Чжэ Сон (Баррейро, 55), Онисиво, Буркардт (Ингвартсен, 76).

"Арминия": Ортега, де Медина, Пипер, Андраде, Белло, Шопф, Окугава (Крюгер, 72), Василиадис (Притль, 46), Хак, Виммер, Ласм (Клос, 46).



"Герта" – "Хоффенхайм" - 3:0

Голы: 1:0 – 39 Штарк, 2:0 – 63 Бельфодил, 3:0 – 74 Тузар.

"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Штарк, Сердар (Миттельштедт, 68), Тузар (Дардаи, 90), Аскасибар (Гехтер, 90), Рихтер (Каде, 82), Бельфодил (Зельке, 81).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума (Че, 77), Пош, Раум (Йон, 88), Гайгер (Даббур, 62), Баумгартнер (Нордтвейт, 88), Штиллер, Бруун Ларсен, Крамарич, Рюттер (Бисхоф, 77).

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