"Герта" разгромила "Хоффенхайм" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
Фото твиттер "Герты"
В рамках 27-го тура чемпионата Германии состоялись ещё четыре матча.
"Герта" и "Майнц" добыли крупные победы над "Хоффенхаймом" и "Арминией" соответственно, "Штутгарт" дома переиграл "Аугсбург", а "Гройтер Фюрт" и "Фрайбург" сильнейшего не выявили.
"Гройтер Фюрт" – "Фрайбург" - 0:0
"Гройтер Фюрт": Линде, Аста, Виргевер, Грисбек, Бауэр, Майерхефер, Кристиансен, Тилльманн (Грин, 71), Рашль (Зегуин, 71), Левелинг (Нильсен, 60), Хргота.
"Фрайбург": Флеккен, Гульде, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи, Грифо (Вермей, 88), Хаберер (Вайсхаупт, 83), Эггештайн, Шмид, Хелер, Демирович (Петерсен, 58).
"Штутгарт" – "Аугсбург" - 3:2
Голы: 0:1 – 6 Хан, 1:1 – 44 Антон, 1:2 – 45 Грегорич, 2:2 – 79 Мармуш, 3:2 – 85 Тиагу Томаш.
"Штутгарт": Мюллер, Штенцель, Антон, Мавропанос, Соса, Каразор (Тибиди, 77), Эндо (Мангаля, 64), Фюрих, Мармуш (Ферстер, 89), Калайджич, Тиагу Томаш.
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу (Удуохай, 65), Оксфорд, Винтер, Яго, Калиджури, Груэсо (Дорш, 86), Майер (Зекири, 73), Хан, Варгас (Педерсен, 65), Грегорич (Нидерлехнер, 74).
"Майнц" – "Арминия" - 4:0
Голы: 1:0 – 1 Буркардт, 2:0 – 65, пенальти Ниакате, 3:0 – 75, пенальти Буркардт, 4:0 – 79, пенальти Ингвартсен.
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин (Лукоки, 82), Кор (Штегер, 82), Боэтиюс (Небель, 82), Ли Чжэ Сон (Баррейро, 55), Онисиво, Буркардт (Ингвартсен, 76).
"Арминия": Ортега, де Медина, Пипер, Андраде, Белло, Шопф, Окугава (Крюгер, 72), Василиадис (Притль, 46), Хак, Виммер, Ласм (Клос, 46).
"Герта" – "Хоффенхайм" - 3:0
Голы: 1:0 – 39 Штарк, 2:0 – 63 Бельфодил, 3:0 – 74 Тузар.
"Герта": Шволов, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Штарк, Сердар (Миттельштедт, 68), Тузар (Дардаи, 90), Аскасибар (Гехтер, 90), Рихтер (Каде, 82), Бельфодил (Зельке, 81).
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Акпогума (Че, 77), Пош, Раум (Йон, 88), Гайгер (Даббур, 62), Баумгартнер (Нордтвейт, 88), Штиллер, Бруун Ларсен, Крамарич, Рюттер (Бисхоф, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20