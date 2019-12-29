"Герта" сделала предложение "Арсеналу" по Джаке

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"Герта" сделала предложение "Арсеналу" по Джаке

Хавбек "Арсенала" Гранит Джака близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sky Sport, "канонирам" поступило 35-миллионное предложение по игроку от "Герты", однако "Арсенал" требует 40 миллионов.

Отмечается, что в ближайшее время стороны должны согласовать трансфер швейцарца.

В текущем сезоне Джака провел 16 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

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