"Герта" сделала предложение "Арсеналу" по Джаке

Хавбек "Арсенала" Гранит Джака близок к уходу из клуба.

Как сообщает Sky Sport, "канонирам" поступило 35-миллионное предложение по игроку от "Герты", однако "Арсенал" требует 40 миллионов.

Отмечается, что в ближайшее время стороны должны согласовать трансфер швейцарца.

В текущем сезоне Джака провел 16 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

Читайте также: "Герта" хочет подписать троих топ-игроков. | http://soccernews.ru