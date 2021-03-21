"Герта" сенсационно разгромила "Байер"

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"Герта" сенсационно разгромила "Байер"Фото: Твиттер @HerthaBSC_EN
Завершился очередной матч 26 тура немецкой Бундеслиги. В Берлине "Герта" принимала "Байер" и одержала неожиданную победу. Один из аутсайдеров чемпионата не просто был сильнее леверкузенцев, а разгромил их со счетом 3:0. Все голы хозяева смогли забить еще до перерыва. Счет мог быть еще более крупным, если бы ВАР не отменил гол нападающего берлинцев на 51 минуте. После этой победы "Герта" смогла подняться из зоны вылета и теперь занимает 14 место, имея в своем активе 24 балла. У гостей осталось 40 очков и 6 строчка в турнирной таблице чемпионата.

"Герта" - "Байер" 3:0 (3:0)

Голы: Зефейк, 4 - 1:0, Матеус Кунья, 26 - 2:0, Кордоба, 33 - 3:0

"Герта": Ярстейн, Зефейк, Штарк, Клюнтер, Дардаи (Торунарига, 82), Миттельштедт (Нетц, 82), Тузар, Гендузи, Кордоба (Аскасибар, 63), Лукебакио (Радонич, 73), Матеус Кунья (Пионтек, 82).

"Байер": Грилль, Фримпонг (Бельараби, 73), Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Амири, 46), Грэй (Аларио, 46), Виртц, Шик, Бэйли.

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