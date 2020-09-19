"Герта" стартовала с разгромной победы и другие результаты 1-го тура Бундеслиги
Завершились пять субботних матчей 1-го тура немецкой Бундеслиги.
"Штутгарт" - "Фрайбург" - 2:3
Голы: 0:1 – 8 Петерсен, 0:2 – 26 Шаллаи, 0:3 – 47 Грифо, 1:3 – 71 Калайджич, 2:3 – 81 Вамангитука.
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Каминьски (Калайджич, 65), Антон, Дидави, Эндо, Климович (Аль-Гаддиуи, 78), Кастро (Клемент, 60), Вамангитука, Массимо (Сиссе, 78), Мангаля.
"Фрайбург": Мюллер, Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид (Кюблер, 77), Хефлер, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 77), Чжон Ву Ен (Гульде, 88), Грифо (Абраши, 89), Хелер, Петерсен.
"Унион" – "Аугсбург" - 1:3
Голы: 0:1 – 40 Варгас, 1:1 – 75 Бюльтер, 1:2 – 82 Грегорич, 1:3 – 89 Хан.
"Унион": Люте, Ленц (Гиссельманн, 86), Кнохе, Фридрих, Триммель, Бюльтер, Гентнер (Грисбек, 25), Ингвартсен (Меес, 86), Премель (Тойхерт, 71), Беккер (Крузе, 71), Андрих.
"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Яго, Удуохай, Фрамбергер, Груэсо (Йенсен, 86), Калиджури (Оксфорд, 86), Варгас (Хан, 76), Хедира, Грегорич (Штробль, 89), Нидерлехнер (Финнбогасон, 76).
"Кёльн" – "Хоффенхайм" - 2:3
Голы: 0:1 – 3 Крамарич, 1:1 – 22 Андерссон, 1:2 – 45, пенальти Крамарич, 2:2 – 86 Дрекслер, 2:3 – 90 Крамарич.
"Кёльн": Хорн, Чихос, Хорн, Борнаув, Хегер (Эхизибуэ, 46), Схири (Соренсен, 86), Дуда (Каттербах, 89), Хектор, Реджбечай (Дрекслер, 71), Тильманн (Озджан, 71), Андерссон.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Адамс, Фогт, Акпогума (Бренет, 90), Самассеку (Гачинович, 76), Гайгер (Бельфодиль, 76), Баумгартнер, Бичакчич, Крамарич, Даббур (Бебу, 62).
"Вердер" – "Герта" - 1:4
Голы: 0:1 – 42 Пекарик, 0:2 – 45 Лукебакио, 0:3 – 62 Матеус Кунья, 1:3 – 69 Зельке, 1:4 – 90 Кордоба.
"Вердер": Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Мойсандер, Аугустинссон, Чонг (Вольтемаде, 63), Классен (Фюллькруг, 63), Эггештайн, Зельке, Сарджент, Осако (Битенкур, 46).
"Герта": Шволов, Боята, Торунарига, Штарк (Майер, 81), Миттельштедт, Тузар, Дарида, Лукебакио (Лекки, 81), Пекарик (Зефейк, 81), Пионтек (Кордоба, 61), Матеус Кунья.
"Айнтрахт" – "Арминия" - 1:1
Голы: 0:1 – 51 Суку, 1:1 – 62 Андре Силва.
"Айнтрахт": Трапп, да Кошта (Цубер, 46), Абраам, Хинтереггер, Костич, Хасебе, Кор (Баркок, 46), Роде (Ильзанкер, 76), Камада (Чендлер, 88), Дост, Андре Силва.
"Арминия": Ортега, Пипер, де Медина (Брюннер, 13), ван дер Хорн, Лукоки (Барретт-Лаурсен, 73), Хартель, Притль, Доан (Гебауэр, 73), Суку (Кунце, 73), Клос, Кордова (Шипплок, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20