"Герта" стартовала с разгромной победы и другие результаты 1-го тура Бундеслиги

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"Герта" стартовала с разгромной победы и другие результаты 1-го тура Бундеслиги

Завершились пять субботних матчей 1-го тура немецкой Бундеслиги.

"Штутгарт" - "Фрайбург" - 2:3

Голы: 0:1 – 8 Петерсен, 0:2 – 26 Шаллаи, 0:3 – 47 Грифо, 1:3 – 71 Калайджич, 2:3 – 81 Вамангитука.

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Каминьски (Калайджич, 65), Антон, Дидави, Эндо, Климович (Аль-Гаддиуи, 78), Кастро (Клемент, 60), Вамангитука, Массимо (Сиссе, 78), Мангаля.

"Фрайбург": Мюллер, Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид (Кюблер, 77), Хефлер, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 77), Чжон Ву Ен (Гульде, 88), Грифо (Абраши, 89), Хелер, Петерсен.
 

"Унион" – "Аугсбург" - 1:3

Голы: 0:1 – 40 Варгас, 1:1 – 75 Бюльтер, 1:2 – 82 Грегорич, 1:3 – 89 Хан.

"Унион": Люте, Ленц (Гиссельманн, 86), Кнохе, Фридрих, Триммель, Бюльтер, Гентнер (Грисбек, 25), Ингвартсен (Меес, 86), Премель (Тойхерт, 71), Беккер (Крузе, 71), Андрих.

"Аугсбург": Гикевич, Гауэлеу, Яго, Удуохай, Фрамбергер, Груэсо (Йенсен, 86), Калиджури (Оксфорд, 86), Варгас (Хан, 76), Хедира, Грегорич (Штробль, 89), Нидерлехнер (Финнбогасон, 76).
 

"Кёльн" – "Хоффенхайм" - 2:3

Голы: 0:1 – 3 Крамарич, 1:1 – 22 Андерссон, 1:2 – 45, пенальти Крамарич, 2:2 – 86 Дрекслер, 2:3 – 90 Крамарич.

"Кёльн": Хорн, Чихос, Хорн, Борнаув, Хегер (Эхизибуэ, 46), Схири (Соренсен, 86), Дуда (Каттербах, 89), Хектор, Реджбечай (Дрекслер, 71), Тильманн (Озджан, 71), Андерссон.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Адамс, Фогт, Акпогума (Бренет, 90), Самассеку (Гачинович, 76), Гайгер (Бельфодиль, 76), Баумгартнер, Бичакчич, Крамарич, Даббур (Бебу, 62).
 

"Вердер" – "Герта" - 1:4

Голы: 0:1 – 42 Пекарик, 0:2 – 45 Лукебакио, 0:3 – 62 Матеус Кунья, 1:3 – 69 Зельке, 1:4 – 90 Кордоба.

"Вердер": Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Мойсандер, Аугустинссон, Чонг (Вольтемаде, 63), Классен (Фюллькруг, 63), Эггештайн, Зельке, Сарджент, Осако (Битенкур, 46).

"Герта": Шволов, Боята, Торунарига, Штарк (Майер, 81), Миттельштедт, Тузар, Дарида, Лукебакио (Лекки, 81), Пекарик (Зефейк, 81), Пионтек (Кордоба, 61), Матеус Кунья.
 

"Айнтрахт" – "Арминия" - 1:1

Голы: 0:1 – 51 Суку, 1:1 – 62 Андре Силва.

"Айнтрахт": Трапп, да Кошта (Цубер, 46), Абраам, Хинтереггер, Костич, Хасебе, Кор (Баркок, 46), Роде (Ильзанкер, 76), Камада (Чендлер, 88), Дост, Андре Силва.

"Арминия": Ортега, Пипер, де Медина (Брюннер, 13), ван дер Хорн, Лукоки (Барретт-Лаурсен, 73), Хартель, Притль, Доан (Гебауэр, 73), Суку (Кунце, 73), Клос, Кордова (Шипплок, 81).

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4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
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