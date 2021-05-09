"Герта" сыграла вничью с "Арминией"
Фото: SPOX.com
В 32-м туре немецкой Бундеслиги "Герта" сыграла вничью с "Арминией".
На данный момент "Герта" идет на 14-м месте, "Арминия" - на 16-м.
"Герта" - "Арминия" 0:0
"Герта": Шволов, Миттельштедт (Торунарига, 32), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Зефейк (Радонич, 46), Тузар (Боята, 73), Аскасибар, Кордоба, Пионтек (Дарида, 73), Матеус Кунья (Дилросун, 60).
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Кунце, 74), Майер (ван дер Хорн, 90), Доан (Гебауэр, 84), Фогльзаммер (Суку, 90), Клос (Шипплок, 84).
Читайте также: "Айнтрахт" и "Майнц" не выявили победителя. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кейн - третий вариант для "Барселоны" на усиление позиции форварда
-
"Спартак" назвал "Химкам" стоимость Мирзова
-
"Динамо", "Шахтер" и "Заря" завершили чемпионат победами: все результаты 26-го тура УПЛ
-
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Парму"
-
Флик рассказал о двух годах проведенных в "Баварии"
Лента новостей
-
"Арсенал" победил "Вест Бромвич"
-
Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги
-
ПСЖ не планирует покупок в летнее трансферное окно
-
"Ладно, толстяк, не гони": Пике и тер Штеген устроили перепалку с Суаресом из-за его падения
-
Кейн - третий вариант для "Барселоны" на усиление позиции форварда
-
"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче с тремя пенальти и удалениями
-
Куман прокомментировал ничью в матче с "Атлетико"
-
"Герта" сыграла вничью с "Арминией"
-
"Рома" разгромила "Кротоне"
-
"Барселона" досрочно выиграла женский чемпионат Испании с потрясающей статистикой
-
"Спартак" назвал "Химкам" стоимость Мирзова
-
"Вест Хэм" уступил "Эвертону" в матче АПЛ
-
"Монако" Головина переиграл "Реймс"
-
Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по количеству побед в РПЛ
-
Будущее Бакаева в "Спартаке" решит новый тренер
-
"Динамо", "Шахтер" и "Заря" завершили чемпионат победами: все результаты 26-го тура УПЛ
-
"Валенсия" Черышева разгромила "Вальядолид"
-
"Наполи" теряет Мертенса
-
Стамбул может принять финал Лиги Чемпионов в 2023 году
-
"Айнтрахт" и "Майнц" не выявили победителя
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20