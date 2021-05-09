Фото: SPOX.com

В 32-м туре немецкой Бундеслиги "Герта" сыграла вничью с "Арминией".

На данный момент "Герта" идет на 14-м месте, "Арминия" - на 16-м.

"Герта" - "Арминия" 0:0

"Герта": Шволов, Миттельштедт (Торунарига, 32), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Зефейк (Радонич, 46), Тузар (Боята, 73), Аскасибар, Кордоба, Пионтек (Дарида, 73), Матеус Кунья (Дилросун, 60).

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Кунце, 74), Майер (ван дер Хорн, 90), Доан (Гебауэр, 84), Фогльзаммер (Суку, 90), Клос (Шипплок, 84).

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