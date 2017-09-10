"Герта" сыграла вничью с "Вердером"

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"Герта" сыграла вничью с "Вердером"В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги берлинская "Герта" дома сыграла вничью с бременским "Вердером".

"Герта" - "Вердер" - 1:1

Голы: Леки, 38 - 1:0, Делэйни, 59 - 1:1.

"Герта": Ярштайн, Вайзер, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Штарк, Шелбред, Леки, Дарида (Штокер, 71), Эссвайн (Калу, 66), Ибишевич.

"Вердер": Павленка, Бауэр, Сане, Велькович, Гебре Селасси, Каинц (Баргфреде, 82), Эггештайн (Гондорф, 90+1), Делэйни, Аугустинссон, Бартельс (Белфодил, 86), Крузе.

Напомним, вчера "Хоффенхайм" обыграл "Баварию". | soccernews.ru

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