"Герта" уничтожила "Кельн" в матче Бундеслиги

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"Герта" уничтожила "Кельн" в матче Бундеслиги

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле проиграл берлинской "Герте" со счетом 0:4. Победу гостям принес дубль Ибишевича, а также голы Дилросуна и Бояты. Стоит отметить, что кельнцы с 41-й минуты играли вдесятером из-за удаления Мере.

Благодаря победе "Герта" поднялась на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" остался в зоне вылета и занимает 17-ю позицию.

"Кельн" – "Герта" - 0:4 (0:1)
Голы: Дилросун, 23 - 0:1, Ибишевич, 58 - 0:2, Ибишевич, 62 - 0:3, Боята, 83 - 0:4

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Штарк, Клюнтер, Боята, Шелбред (Левен, 82), Дарида, Дилросун (Лукебакио, 73), Груйич, Вольф, Зельке (Ибишевич, 58).

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