"Герта" упустила победу над "Байером" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Германии берлинская "Герта" на своем поле сыграла вничью с леверкузенским "Байером" со счетом 1:1. На 42-й минуте счет открыл Стеван Йоветич, но в концовке гостей от поражения спас Роберт Андрих.

"Байер", набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 13 очками занимает 13-е место.

"Герта" – "Байер" - 1:1 (1:0)

Голы: Йоветич, 42 - 1:0, Андрих, 90+1 - 1:1

"Герта": Шволов, Пекарик, Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Миттельштедт, Ястшембски, Дарида (Боатенг, 80), Сердар, Аскасибар (Тузар, 80), Йоветич (Зельке, 73), Рихтер.

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Синкгравен, 61), Коссуну, Сертдемир, Демирбай, Андрих, Паласиос (Амири, 61), Адли, Диаби, Паулиньо (Браво, 79).

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