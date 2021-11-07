"Герта" упустила победу над "Байером" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Байера"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Германии берлинская "Герта" на своем поле сыграла вничью с леверкузенским "Байером" со счетом 1:1. На 42-й минуте счет открыл Стеван Йоветич, но в концовке гостей от поражения спас Роберт Андрих.
"Байер", набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 13 очками занимает 13-е место.
"Герта" – "Байер" - 1:1 (1:0)
Голы: Йоветич, 42 - 1:0, Андрих, 90+1 - 1:1
"Герта": Шволов, Пекарик, Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Миттельштедт, Ястшембски, Дарида (Боатенг, 80), Сердар, Аскасибар (Тузар, 80), Йоветич (Зельке, 73), Рихтер.
"Байер": Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ (Синкгравен, 61), Коссуну, Сертдемир, Демирбай, Андрих, Паласиос (Амири, 61), Адли, Диаби, Паулиньо (Браво, 79).
Не пропустите: "РБ Лейпциг" добыл победу над дортмундской "Боруссией".
опрос
Лента новостей
-
"Герта" упустила победу над "Байером" в Бундеслиге
-
"Металлист" подписал талантливого бразильца
-
"Арсенал" обыграл "Уотфорд" и приблизился к зоне Лиги чемпионов
-
"Тоттенхэм" Конте не смог обыграть "Эвертон"
-
"Монако" Головина не смог обыграть "Реймс"
-
"Ростов" разгромил "Рубин" в матче РПЛ
-
"Вильярреал" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
-
Радимов ярко отреагировал на спорные судейские решения в матче "Урал" - "Зенит"
-
"Рубин" и сборная России теряют Самошникова
-
"Рома" Моуринью одержала всего 1 победу в 7 последних матчах
-
3
Легендарный Линекер рассказал, как с годами у него изменилось отношение к сексу
-
Игорь Шалимов прокомментировал ничью с "Зенитом"
-
"Рома" проиграла "Венеции" несмотря на гол Шомуродова
-
Семак прокомментировал ничью с "Уралом"
-
Официально: Андрей Шевченко - главный тренер "Дженоа"
-
"Зенит" не сумел в меньшинстве обыграть "Урал"
-
Стало известно, сколько Шевченко будет зарабатывать в "Дженоа"
-
3
Коутиньо не захотел появляться на поле со скамейки запасных
-
Мбаппе высказался о победе над "Бордо"
-
Стали известны главные кандидаты на пост тренера "Норвича"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20