"Герта" уступила "Унион Берлин"
В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" проиграла "Унион Берлин".
Благодаря победе "Унион Берлин" поднялся на 13-е место, а "Герта" осталась на 11-й позиции.
"Унион Берлин" - "Герта" 1:0
Гол: Польтер, 90 - 1:0
"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Шлоттербек, Фридрих, Триммель, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Меес, 46), Суботич, Андерссон (Польтер, 80), Ингвартсен (Рюэрсон, 90).
"Герта": Ярстейн, Штарк, Клюнтер, Боята, Миттельштедт (Зельке, 90), Лукебакио, Шелбред (Левен, 46), Вольф, Груйич, Дилросун, Ибишевич (Калу, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|7
|Вольфсбург
|10
|17
|8
|Хоффенхайм
|10
|17
|9
|Шальке
|9
|15
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Унион Берлин
|10
|10
|14
|Майнц 05
|10
|9
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|10
|4