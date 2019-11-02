"Герта" уступила "Унион Берлин"

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"Герта" уступила "Унион Берлин"

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" проиграла "Унион Берлин".

Благодаря победе "Унион Берлин" поднялся на 13-е место, а "Герта" осталась на 11-й позиции.

"Унион Берлин" - "Герта" 1:0

Гол: Польтер, 90 - 1:0

"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Шлоттербек, Фридрих, Триммель, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Меес, 46), Суботич, Андерссон (Польтер, 80), Ингвартсен (Рюэрсон, 90).

"Герта": Ярстейн, Штарк, Клюнтер, Боята, Миттельштедт (Зельке, 90), Лукебакио, Шелбред (Левен, 46), Вольф, Груйич, Дилросун, Ибишевич (Калу, 82).

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