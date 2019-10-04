"Герта" уверенно обыграла "Фортуну"

В рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" на своем стадионе разобралась с "Фортуной".

Благодаря победе "Герта" поднялась на десятое место, а "Фортуна" осталась на 14-м.

"Герта" - "Фортуна" 3:1

Голы: Хеннингс (пен), 32 - 0:1, Ибишевич, 37 - 1:1, Дилросун, 44 - 2:1, Дарида, 62 - 3:1

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Штарк, Боята, Клюнтер, Шелбред, Груйич, Вольф (Лекки, 79), Дарида, Дилросун (Лукебакио, 60), Ибишевич (Зельке, 71).

"Фортуна": Стеффен, Гиссельманн, Айхан, Адамс, Циммерманн, Финк (Караман, 77), Бодзек, Бейкер (Моралес, 71), Ампома (Томми, 63), Текпетей, Хеннингс.

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