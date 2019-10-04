"Герта" уверенно обыграла "Фортуну"
В рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги "Герта" на своем стадионе разобралась с "Фортуной".
Благодаря победе "Герта" поднялась на десятое место, а "Фортуна" осталась на 14-м.
"Герта" - "Фортуна" 3:1
Голы: Хеннингс (пен), 32 - 0:1, Ибишевич, 37 - 1:1, Дилросун, 44 - 2:1, Дарида, 62 - 3:1
"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Штарк, Боята, Клюнтер, Шелбред, Груйич, Вольф (Лекки, 79), Дарида, Дилросун (Лукебакио, 60), Ибишевич (Зельке, 71).
"Фортуна": Стеффен, Гиссельманн, Айхан, Адамс, Циммерманн, Финк (Караман, 77), Бодзек, Бейкер (Моралес, 71), Ампома (Томми, 63), Текпетей, Хеннингс.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|РБ Лейпциг
|6
|13
|3
|Фрайбург
|6
|13
|4
|Шальке
|6
|13
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|13
|6
|Байер Леверкузен
|6
|13
|7
|Вольфсбург
|6
|12
|8
|Боруссия Дортмунд
|6
|11
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Герта
|6
|7
|11
|Вердер Бремен
|6
|7
|12
|Хоффенхайм
|6
|5
|13
|Аугсбург
|6
|5
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|6
|4
|15
|Унион Берлин
|6
|4
|16
|Майнц 05
|6
|3
|17
|Кельн
|6
|3
|18
|Падерборн
|6
|1