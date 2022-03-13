"Герта" уволила главного тренера

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"Герта" уволила главного тренера

Фото: сайт "Герты"/Автор неизвестен

Пресс-служба берлинской "Герты" на официальном сайте объявила об увольнеии Тайфуна Коркута с поста главного тренера.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды в нынешнем сезоне.

После 26 туров "Герта" имеет в активе всего 23 очка и находится в зоне вылета на 17-й позиции.

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