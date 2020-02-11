"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения

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"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения

"Герта" на своём официальном сайте объявила об уходе Юргена Клинсманна с поста главного тренера.

55-летний специалист сам попросил об отставке, посетовав на недоверие со стороны руководства клуба.

Боссы "Герты" согласились немедленно освободить Клинсманна от занимаемой должности. Имя нового наставника пока неизвестно.

Бывший тренер "Баварии" возглавлял берлинскую команду с 27 ноября 2019 года. Его контракт был рассчитан до конца сезона.

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