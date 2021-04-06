"Герта" уволила тренера после гомофобских и ксенофобских высказываний

Фото: Сайт "Герты"

На официальном сайте "Герты" появилось заявление клуба о том, что тренер вратарей Жолта Петри будет уволен со своего поста.

Поводом послужили нескольких замечаний, сделанных специалистом в интервью венгерской газете "Magyar Nemzet", о которых клубу изначально не было известно, и после серьезных внутренних обсуждений и консультаций, правление клуба решило немедленно освободить от его обязанностей. В заявлении клуба сказано, что "Герта", что тренер допустил гомофобные и ксенофобные высказывания, что является недопустимым в современно мире.

"Жолта Петри трудился на протяжении многих лет в клубе и его работу всегда высоко ценили. Он был открытым, терпимым и готовым помочь. Он никогда не вел себя гомофобно или ксенофобно", - сказал генеральный директор Карстен Шмидт. "Даже принимая во внимание более тонкие детали, касающиеся перевода его замечаний, и тот факт, что некоторые замечания Жолта из интервью были исключены из публикации без консультации, мы в конечном итоге пришли к выводу, что эти замечания в целом не соответствуют требованиям нашего клуба. Мы благодарим Жолта Петри за его работу с клубом и желаем ему всего наилучшего в будущем", - добавил председатель.

Жолта Петри выступил с ответным словом: "Я хотел бы подчеркнуть, что я не гомофоб или ксенофоб. Я глубоко сожалею о своих комментариях по поводу иммиграционной политики и хотел бы извиниться перед всеми, кто ищет здесь убежища, кого я оскорбил. Мне понравилось работать в "Герте" и я уважаю их решение. Я желаю всем в клубе всего наилучшего в будущем".