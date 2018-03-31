"Герта" – "Вольфсбург" - 0:0 (обзор)

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"Герта" – "Вольфсбург" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура немецкой Бундеслиги между "Гертой" и "Вольфсбургом".

Не пропустите: "Герта" и "Вольфсбург" голов не забили. | http://soccernews.ru

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5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 27 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
9 Аугсбург 28 36
10 Герта 28 36
11 Боруссия Менхенгладбах 27 36
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 28 32
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