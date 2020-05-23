"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд
"Герта" впервые за 17 лет одержала крупные победы в двух матчах Бундеслиги подряд. Об этом сообщает Gracenote Live.
Вчера, 22 мая, "Герта" разгромила "Унион" со счетом 4:0 в первом матче 27-го тура Бундеслиги. По голу в составе победителей забили Ведад Ибишевич, Доди Лукебакио, Матеус Кунья и Дедрик Боята.
Отметим, что в матче 26-го тура "Герта" обыграла "Хоффенхайм" со счетом 3:0.
"Герта" занимает 10 место в турнирной таблице, "Унион" располагается на 12 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Герта
|27
|34
|11
|Кельн
|26
|33
|12
|Унион Берлин
|27
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17