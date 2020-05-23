"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд

"Герта" впервые за 17 лет одержала крупные победы в двух матчах Бундеслиги подряд. Об этом сообщает Gracenote Live.

Вчера, 22 мая, "Герта" разгромила "Унион" со счетом 4:0 в первом матче 27-го тура Бундеслиги. По голу в составе победителей забили Ведад Ибишевич, Доди Лукебакио, Матеус Кунья и Дедрик Боята.

Отметим, что в матче 26-го тура "Герта" обыграла "Хоффенхайм" со счетом 3:0.

"Герта" занимает 10 место в турнирной таблице, "Унион" располагается на 12 строчке.

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