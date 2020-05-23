"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд

Теги гертаунион берлин

"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд

"Герта" впервые за 17 лет одержала крупные победы в двух матчах Бундеслиги подряд. Об этом сообщает Gracenote Live.

Вчера, 22 мая, "Герта" разгромила "Унион" со счетом 4:0 в первом матче 27-го тура Бундеслиги. По голу в составе победителей забили Ведад Ибишевич, Доди Лукебакио, Матеус Кунья и Дедрик Боята.

Отметим, что в матче 26-го тура "Герта" обыграла "Хоффенхайм" со счетом 3:0.

"Герта" занимает 10 место в турнирной таблице, "Унион" располагается на 12 строчке.

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8 Шальке Шальке 26 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 35
10 Герта Герта 27 34
11 Кельн Кельн 26 33
12 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 26 27
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