"Герта" всем составом отправлена на карантин после обнаружения коронавируса у одного из футболистов

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"Герта" всем составом отправлена на карантин после обнаружения коронавируса у одного из футболистов

"Герта" в своём официальном твиттере объявила о заражении одного из игроков команды коронавирусной инфекцией.

В связи с этим все остальные футболисты, члены тренерского штаба и персонал клуба отправлены на принудительный карантин.

В самоизоляции представители "Герты" будут находиться в течение двух недель.

По последним данным, в Германии коронавирусом заболели более 6 тысяч человек, из них 13 скончались.

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