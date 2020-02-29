"Герта" вырвала ничью в матче с "Фортуной", отыгравшись с 3:0

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"Герта" вырвала ничью в матче с "Фортуной", отыгравшись с 3:0

В 24-м туре немецкой Бундеслиги "Фортуна" и "Герта" расписали результативную ничью.

"Фортуна" по-прежнему занимает 16-е место, а "Герта" поднялась на 13-е.

"Фортуна" - "Герта" 3:3

Голы: Караман, 6 - 1:0, Томми, 9 - 2:0, Караман, 45 - 3:0, Томми (аг), 64 - 3:1, Матеус Кунья, 66 - 3:2, Пентек (пен), 75 - 3:3

"Фортуна": Кастенмайер, Хоффманн, Зуттнер, Айхан, Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша (Моралес, 74), Томми (Йоргенсен, 69), Караман (Ампома, 63), Хеннингс.

"Герта": Крафт, Рекик, Торунарига, Боята, Клюнтер, Дарида, Шелбред, Дилросун (Миттельштедт, 46), Лукебакио (Вольф, 46), Пентек (Ибишевич, 90), Матеус Кунья.         

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