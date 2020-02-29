"Герта" вырвала ничью в матче с "Фортуной", отыгравшись с 3:0
В 24-м туре немецкой Бундеслиги "Фортуна" и "Герта" расписали результативную ничью.
"Фортуна" по-прежнему занимает 16-е место, а "Герта" поднялась на 13-е.
"Фортуна" - "Герта" 3:3
Голы: Караман, 6 - 1:0, Томми, 9 - 2:0, Караман, 45 - 3:0, Томми (аг), 64 - 3:1, Матеус Кунья, 66 - 3:2, Пентек (пен), 75 - 3:3
"Фортуна": Кастенмайер, Хоффманн, Зуттнер, Айхан, Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша (Моралес, 74), Томми (Йоргенсен, 69), Караман (Ампома, 63), Хеннингс.
"Герта": Крафт, Рекик, Торунарига, Боята, Клюнтер, Дарида, Шелбред, Дилросун (Миттельштедт, 46), Лукебакио (Вольф, 46), Пентек (Ибишевич, 90), Матеус Кунья.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|49
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|23
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|23
|36
|7
|Вольфсбург
|23
|34
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Фрайбург
|23
|33
|10
|Унион Берлин
|23
|29
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|12
|Аугсбург
|23
|27
|13
|Герта
|24
|27
|14
|Кельн
|22
|26
|15
|Майнц 05
|23
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|23
|16