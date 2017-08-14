"Герта" завоевала путёвку в 1/16 финала Кубка Германии
В рамках 1/32 финала Кубка Германии берлинская "Герта" на выезде взяла верх над "Ганзой" и завоевала путёвку в следующий раунд турнира.
"Ганза" - "Герта" - 0:2
Голы: Вайзер, 85 - 0:1, Ибишевич, 90 - 0:2.
"Ганза": Бласвих, Хюзинг, Хольтаус, Надо, Ридель, Ванненвеч, Хеннинг (Бузьян, 86), Бишофф, Овусу (Беньямина, 70), Хильсснер, Цимер (Алибаз, 85).
"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Шелбред, Дарида, Эссвайн (Дуда, 90), Лекки, Калу (Харагути, 79), Ибишевич.
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