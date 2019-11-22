Гётце близок к уходу из дортмундской "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может сменить команду следующим летом.

По информации Sport Bild, игрок не спешит продлевать с клубом контракт, истекающий по окончании сезона.

Дело в том, что при Люсьене Фавре звёздный немец получает мало игровой практики. Если тренер не покинет свой пост, то уйти придётся 27-летнему футболисту.

В текущем сезоне Гётце сыграл за "Боруссию" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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