Гетце: "Должен признать, лекарства стали частью моей жизни"

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Гетце: "Должен признать, лекарства стали частью моей жизни"Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, не имевший возможности выходить на поле в течение полугода из-за проблем с обменом веществ, высказался о своем состоянии.

"Я - в порядке. Я могу работать бесперебойно снова и начать конкурировать, но я должен продолжать лечение. Я должен признать, что лекарства стали уже частью моей жизни", - приводит слова 25-летнего хавбека Kicker.

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