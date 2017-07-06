Гетце готов вернуться к тренировкам

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гетце в ближайшее время вернется к тренировкам, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист после медобследования получил разрешение от медиков вернуться на поле. Предполагается, что игрок завтра присоединится к команде.

Напомним, что в феврале у Гетце выявили проблемы с обменом веществ.

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