Гетце готов вернуться к тренировкам

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Гетце готов вернуться к тренировкам

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гетце в ближайшее время вернется к тренировкам, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист после медобследования получил разрешение от медиков вернуться на поле. Предполагается, что игрок завтра присоединится к команде.

Напомним, что в феврале у Гетце выявили проблемы с обменом веществ.

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