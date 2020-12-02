Гетце и Шюррле намерены заняться выращиванием конопли

Бывшие футболисты сборной Германии Марио Гетце и Андре Шюррле собираются инвестировать в бизнес по производству конопли в медицинских целях, сообщает Bild.

По сведениям издания, Гетце и Шюррле инвестируют в компанию Sanity Group, которая выращивает коноплю. В последнее время Sanity Group получила инвестиции в размере 25 миллионов евро от различных инвесторов.

Напомним, что 28-летний Гетце в настоящее время выступает за ПСВ, а 30-летний Шюррле завершил карьеру в июле 2020 года.

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