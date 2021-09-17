Гетце - лучший игрок недели в Лиге Европы

Фото: инстаграм Марио Гетце/Автор неизвестен

Немецкий полузащитник ПСВ Марио Гетце признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

В матче 1-го тура группового этапа с "Реалом Сосьедад" (2:2) футболист забил гол и отдал результативную передачу.

29-летний Гетце выступает за ПСВ с 2020 года. Всего он провел за клуб 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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