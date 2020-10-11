Гётце мог оказаться в "Байере"
Хавбек ПСВ Марио Гётце мог продолжить карьеру в "Байере".
Как сообщает Goal.com, наставник "фармацевтов" Петер Бош просил подписать футболиста, но руководство клуба отказалось выполнять его просьбу.
Напомним, что минувшим летом у Гётце истек контракт с дортмундской "Боруссией". Под конец трансферного окна игрок присоединился к ПСВ, подписав с клубом контракт на два года.
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