Гётце мог оказаться в "Байере"

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Гётце мог оказаться в "Байере"

Хавбек ПСВ Марио Гётце мог продолжить карьеру в "Байере".

Как сообщает Goal.com, наставник "фармацевтов" Петер Бош просил подписать футболиста, но руководство клуба отказалось выполнять его просьбу.

Напомним, что минувшим летом у Гётце истек контракт с дортмундской "Боруссией". Под конец трансферного окна игрок присоединился к ПСВ, подписав с клубом контракт на два года.

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