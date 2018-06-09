Гетце мог оказаться в "Ливерпуле"

Теги юрген клоппмарио гётцеборуссия дортмундливерпуль

Гетце мог оказаться в "Ливерпуле"Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце рассказал о том, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп приглашал его в английскую команду. 

"В свое время я решил покинуть "Баварию", а Юрген Клопп был заинтересован в том, чтобы пригласить меня в "Ливерпуль".  Мне также было интересно снова работать с ним, но я решил присоединиться к "Боруссии". Это был шаг не против "Ливерпуля" или Юргена Клоппа", - сказал он.

Читайте: Бос прокомментировал вызов Гетце в сборную Германии | http://soccernews.ru

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