Гётце может оказаться в АПЛ

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Sportsmole, 27-летним немцем интересуется "Эвертон". Отмечается, что "ириски" желают подписать футболиста следующим летом, когда у него истечет соглашение с "Боруссией".

Контракт Гётце с клубом рассчитан до конца сезона и сторонам пока не удается согласовать его продление.

Гётце выступает за "Боруссию" 2016 года. До этого игрок также защищал цвета клуба с 2009 по 2013 год.

В текущем сезоне на его счету три матча, в которых суммарно он провел на поле 26 минут.

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