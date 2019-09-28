Гётце может оказаться в АПЛ
Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям Sportsmole, 27-летним немцем интересуется "Эвертон". Отмечается, что "ириски" желают подписать футболиста следующим летом, когда у него истечет соглашение с "Боруссией".
Контракт Гётце с клубом рассчитан до конца сезона и сторонам пока не удается согласовать его продление.
Гётце выступает за "Боруссию" 2016 года. До этого игрок также защищал цвета клуба с 2009 по 2013 год.
В текущем сезоне на его счету три матча, в которых суммарно он провел на поле 26 минут.
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