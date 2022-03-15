Гетце может перейти в АПЛ

Теги рогер шмидтпсвмарио гётцеапл

Гетце может перейти в АПЛ

Фото: инстаграм Гетце\Автор неизвестен

Немецкий хавбек ПСВ Марио Гетце может продолжить карьеру в одном из клубов английской премьер-лиги, сообщает издание GOAL.

По информации источника, немец намерен сделать следующий шаг в своей игровой карьере после того, как сумел проявить себя в Голландии под руководством Рогера Шмидта.

Отмечается, что Гетце нравится вариант с АПЛ и он хочет выиграть Лигу чемпионов - это его мечта.

Соглашение немца с ПСВ рассчитано до лета 2024 года.

Также не пропустите: Видаль не исключил окончание европейского этапа карьеры. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов