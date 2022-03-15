Гетце может перейти в АПЛ

Фото: инстаграм Гетце\Автор неизвестен

Немецкий хавбек ПСВ Марио Гетце может продолжить карьеру в одном из клубов английской премьер-лиги, сообщает издание GOAL.

По информации источника, немец намерен сделать следующий шаг в своей игровой карьере после того, как сумел проявить себя в Голландии под руководством Рогера Шмидта.

Отмечается, что Гетце нравится вариант с АПЛ и он хочет выиграть Лигу чемпионов - это его мечта.

Соглашение немца с ПСВ рассчитано до лета 2024 года.

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