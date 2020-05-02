Гётце может продолжить карьеру во Франции
У хавбека дортмундской "Боруссии" Марио Гётце появился вариант продолжения карьеры во Франции.
Как сообщает Bild, в услугах 27-летнего немца заинтересована "Ницца". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.
Гётце является воспитанником "Боруссии". Он выступал за клуб с 2008 по 2013 год, а также с 2016 по н.в.
В нынешнем сезоне на счету Гётце три гола и один ассист в 19 играх.
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