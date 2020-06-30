Гётце может стать одноклубником Головина в "Монако"

"Монако" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Марио Гётце, сообщает Bild.

По сведениям издания, монегаски готовы подписать 28-летнего немца, если им удастся избавиться от нескольких ненужных игроков.

Напомним, что сегодня последний день контракта Гётце с "Боруссией", после чего он станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

В "Монако" экс-хавбек сборной Германии сможет поиграть вместе с россиянином Александром Головиным.

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