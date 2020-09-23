Гетце может вернуться в "Баварию". На переходе настаивает Ханси Флик

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Гетце может вернуться в "Баварию". На переходе настаивает Ханси Флик

Главный тренер "Баварии" Ханс Флик пообщался с хавбеком Марио Гетце, чтобы обсудить возможное возвращение в немецкий клуб, утверждает Bild.

По данным источника, специалист созвонился с футболистом, чтобы обсудить детали сотрудничества. Стоит отметить, что председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич не поддерживают Флика в желании вернуть игрока.

Ранее Гетце играл в "Баварии" с 2012 по 2016 год.

А еще: Марио Гетце отказался от перехода в клуб Бекхэма| http://soccernews.ru
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