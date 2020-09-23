Гетце может вернуться в "Баварию". На переходе настаивает Ханси Флик
Главный тренер "Баварии" Ханс Флик пообщался с хавбеком Марио Гетце, чтобы обсудить возможное возвращение в немецкий клуб, утверждает Bild.
По данным источника, специалист созвонился с футболистом, чтобы обсудить детали сотрудничества. Стоит отметить, что председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич не поддерживают Флика в желании вернуть игрока.
Ранее Гетце играл в "Баварии" с 2012 по 2016 год.
А еще: Марио Гетце отказался от перехода в клуб Бекхэма| http://soccernews.ru
главное
-
Товарищеский матч России со Швецией состоится в Москве
-
Агент Бэйла: "В "Реале" должны целовать пол, по которому ходил Гарет"
-
"Спартак" вступил в переговоры с "Нантом" по трансферу Туре
-
Стало известно, на какой срок тренер Де Бур подпишет контракт со сборной Нидерландов
-
Главные новости дня: 22 сентября
Лента новостей
-
Карпин перед матчем "Ростова" в Лиге Европы учит игроков английскому языку
-
Быстров высказался о победе "Краснодара" над ПАОКом в Лиге Чемпионов
-
Бартомеу решил отпустить Суареса в "Атлетико"
-
"Локомотив" показал, как готовится к дерби с ЦСКА
-
Guarda di Finanzа: "Ювентус" обещал привилегии университету, где Суарес сдавал экзамен
-
Товарищеский матч России со Швецией состоится в Москве
-
Александр Зуев: "Аленичев скромный, порядочный. Каррера заводил команду"
-
1
Защитник Семеду перешел из "Барселоны" в "Вулверхэмптон"
-
"Челси" согласовал переход голкипера "Ренна" Менди
-
Гетце может вернуться в "Баварию". На переходе настаивает Ханси Флик
-
1
Глава комитета по этике РФС высказался о желании "Спартака" обжаловать штраф Федуна в CAS
-
В "Реале" новых случаев заражения коронавирусом не выявлено
-
Защитник "Рубина" Зуев рассказал, почему решил остаться в казанском клубе
-
1
Агент Бэйла: "В "Реале" должны целовать пол, по которому ходил Гарет"
-
Серхи Роберто рассказал, как переживал из-за конфликта Месси с "Барселоной"
-
1
"Барселона" готова купить 19-летнего защитника "Аякса" за 25 млн евро
-
1
Газизов высказался о решении РФС отклонить апелляцию "Спартака" на штраф Федуна
-
1
"РБ Лейпциг" купил форварда Серлота, который станет заменой Вернеру
-
1
"Интер" и "Тоттенхэм" ведут переговоры по трансферу Шкриньяра
-
1
"Спартак" вступил в переговоры с "Нантом" по трансферу Туре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20