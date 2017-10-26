Гетце: "Наконец-то я в стопроцентной форме"

Теги боруссия дортмундмарио гётце

Гетце: "Наконец-то я в стопроцентной форме"Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце рассказал о своей текущей физической форме.

"Лично для меня октябрь складывается удачно. На поле чувствую себя действительно неплохо. Наконец-то я в стопроцентной форме", - сказал он.

В конце февраля Гетце выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне. В текущем сезоне он сыграл в шести матчах Бундеслиги.

Читайте: Бос: "Гетце проделал всю работу во время предсезонного сбора"  | http://soccernews.ru

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