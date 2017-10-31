Гетце: "Наши неудачи не связаны с системой или философией игры"

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Гетце: "Наши неудачи не связаны с системой или философией игры"Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце пообщался с журналистами перед матчем с АПОЭЛем в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Футболист призвал прессу не драматизировать ситуацию. 

"Наши неудачи не связаны с системой или философией игры. Мы выступаем нормально. Да, есть неудачная фаза, но я бы не стал драматизировать ситуацию. В настоящее время это не имеет значение, мы просто хотим выиграть у Никосии. А потом посмотрим, что произойдет дальше", - сказал он.

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