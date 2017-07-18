Гетце назвал футболиста, который больше всего похож на него своей игрой

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гетце рассказал, игра каких футболистов вызывала у него восхищение.

"Раньше я восхищался несколькими футболистами, выступавшими в середине поля. Например, это Зидан или Иньеста. Но можно кое-что подсмотреть и у таких игроков, как Роналду и Месси. Определённо больше всего своей игрой на меня похож Иньеста. Больше всего я могу идентифицировать себя именно с ним" - приводит слова Гётце Goal.com.

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