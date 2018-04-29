Гётце назвал своего кумира

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Гётце назвал своего кумира

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце назвал своего кумира.

Комментируя в твиттере решение капитана "Барселоны" Андреса Иньесты покинуть каталонский клуб, 25-летний немец написал: "Мой кумир. Легенда".

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