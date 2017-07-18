Гетце: "Очень приятно вновь быть вместе с коллективом"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гетце поделился эмоциями от возвращения на поле после долгого перерыва.

"Последние месяцы были для меня довольно сложными, поэтому это приятный момент. У меня была специальная восстановительная программа, которая становилась с каждым днем все интенсивнее.

Я работал индивидуально, 5 месяцев я тренировался, много бегал и занимался в тренажерном зале. Возвращение в команду - это действительно отличный момент. Очень приятно вновь быть вместе с коллективом и тренироваться с ним" - приводит слова Гетце Goal.com.

Напомним, что Гетце с февраля не выступал за "Боруссию", так как у него были проблемы с обменом веществ.

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