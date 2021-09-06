Гётце подписал новый контракт с ПСВ

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Гётце подписал новый контракт с ПСВ

Фото твиттер Марио Гетце

ПСВ на своём официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с 29-летним полузащитником Марио Гётце.

Стороны заключили новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

Предыдущее соглашение немца с клубом истекало по окончании нынешнего сезона.

Гётце выступает за ПСВ с октября 2020 года, сыграл 35 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.

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