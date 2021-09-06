Гётце подписал новый контракт с ПСВ
Фото твиттер Марио Гетце
ПСВ на своём официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с 29-летним полузащитником Марио Гётце.
Стороны заключили новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.
Предыдущее соглашение немца с клубом истекало по окончании нынешнего сезона.
Гётце выступает за ПСВ с октября 2020 года, сыграл 35 матчей, забил 10 голов и сделал 10 ассистов.
Не пропустите: Вратарь "Аякса" Онана выбрал новый клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Камано прокомментировал свою блокировку в Гвинее после военного переворота
-
"Ростов" хочет арендовать полузащитника "Бенфики"
-
Лапорта попросил Кумана чаще выпускать на поле двух футболистов "Барселоны"
-
"Спартак" претендует на хавбека "Ростова"
-
ПСЖ поощряет Неймара крупной суммой за вежливость и пунктуальность
Лента новостей
-
Французский футболист умер после 39-летней комы
-
Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл
-
Камано прокомментировал свою блокировку в Гвинее после военного переворота
-
"Ростов" хочет арендовать полузащитника "Бенфики"
-
Лапорта попросил Кумана чаще выпускать на поле двух футболистов "Барселоны"
-
"Локомотив" назвал лучшего игрока команды в августе
-
Сборная Англии повторила собственный рекорд 55-летней давности
-
"Спартак" претендует на хавбека "Ростова"
-
Вратарь "Манчестер Сити" заболел коронавирусом
-
Телеведущий Соловьёв высказался о невызове Дзюбы в сборную России
-
ПСЖ поощряет Неймара крупной суммой за вежливость и пунктуальность
-
"Локомотив" отреагировал на ситуацию с военным переворотом в Гвинее
-
Гётце подписал новый контракт с ПСВ
-
Агент ван де Бека недоволен переходом Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Зенит" нацелился на колумбийского нападающего
-
"Барселона" теряет Деста
-
Хабиб назвал самые сумасшедшие игры в истории футбола
-
Матч африканской квалификации ЧМ-2022 перенесён из-за военного переворота
-
Лингард рассказал, почему отпраздновал гол в стиле Роналду
-
Форвард "Байера" Похьянпало перешёл в турецкий клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23