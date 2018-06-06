Гётце покинул "Баварию"

20-летний защитник "Баварии" Феликс Гётце стал игроком "Аугсбурга".

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок заключил с "фуггерами" четырехлетнее соглашение. Сумма трансфера составила 200 тысяч евро.

Брат Марио Гётце находится в структуре "Баварии" с 2014 года, однако он так и не сыграл ни одного матча за основную команду мюнхенцев.

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