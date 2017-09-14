Гетце получил травму лица в игре с "Тоттенхэмом"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гетце получил травму в игре Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3).

В одном из моментов немец вступил в силовое единоборство защитником лондонцев Яном Вертонгеном, который отмахнулся и ударил соперника в лицо.

В результате удара у Гетце распухла губа и сместились зубы.

"У Гетце проблемы с зубами. Ему надо к врачу. Это выглядит не слишком хорошо. У Марио сейчас не все зубы в правильном положении. Ему больно разговаривать", – сказал наставник немцев. | http://soccernews.ru