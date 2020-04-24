Гётце попал в сферу интересов "Лацио"
Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может перебраться в итальянскую Серию А.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, в услугах 27-летнего немца заинтересован "Лацио". Однако никаких конкретных предложений по трансферу пока не было.
Ранее сообщалось, что Гётце точно покинет клуб в летнее трансферное окно.
Контракт Гётце с "Боруссией" истекает этим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 10,5 миллиона евро.
В этом сезоне на счету футболиста три гола и один ассист в 19 играх.
Читайте также: Гётце может перебраться в Италию. | http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса
-
Стали известны возможные даты возобновления РПЛ
-
Клубы Ла Лиги получили рекомендации касательно бюджетов
-
Зинченко провел тренировку с эффектной подругой и собакой
-
"Барселона" готова заплатить крупную сумму и отдать двух игроков за "нового Пирло"
Лента новостей
-
Джикия: "Я хотел бы поиграть в Европе, но меня туда никто не зовет"
-
Гётце попал в сферу интересов "Лацио"
-
Клуб Серии А заинтересовался Умтити
-
Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ
-
1
"Реал" смирился, что им не удастся подписать Мбаппе этим летом
-
Каррагер о продаже Торреса в "Челси": "Я знал, что мы надули их"
-
"Ливерпуль" рассматривает вариант с подписанием Виллиана
-
2
Джикия отказался сравнивать Месси и Роналду
-
Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии
-
2
Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса
-
ПСЖ интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом
-
"Наполи" определился со стоимостью Фабиана Руиса
-
"Спартак" еще не принял решения по выкупу Соболева
-
"Сампдория" объявила о выздоровлении всех футболистов команды от коронавируса
-
Вернер назвал условия для своего перехода в "Ливерпуль"
-
Стали известны возможные даты возобновления РПЛ
-
"Атлетико" нацелился на Мертенса
-
1
Клубы Ла Лиги получили рекомендации касательно бюджетов
-
Жена Семака рассказала, что она думает о коронавирусе
-
Твиттер Евро-2020 показал, как могли бы выглядеть футболисты сборной России без услуг парикмахеров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16