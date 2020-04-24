Гётце попал в сферу интересов "Лацио"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Марио Гётце может перебраться в итальянскую Серию А.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, в услугах 27-летнего немца заинтересован "Лацио". Однако никаких конкретных предложений по трансферу пока не было.

Ранее сообщалось, что Гётце точно покинет клуб в летнее трансферное окно.

Контракт Гётце с "Боруссией" истекает этим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 10,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету футболиста три гола и один ассист в 19 играх.

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