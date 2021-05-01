Гетце пояснил, почему отказался перейти в "Ливерпуль" из "Баварии"

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Гетце пояснил, почему отказался перейти в "Ливерпуль" из "Баварии"Фото: Твиттер @MarioGoetze 
Полузащитник ПСВ Марио Гетце поделился воспоминаниями о том, как мог в 2016 году перейти в "Ливерпуль".

Однако, тогда футболист посчитал, что после "Баварии" это будет шаг назад в карьере.

Хавбек признался, что Юрген Клопп, с которым Марио работал в дортмундской "Боруссии" звал его в Английскую Премьер Лигу. Но на тот момент "Ливерпуль" занимал не самые высокие места в чемпионате, а Гетце был настроен снова выиграть Лигу Чемпионов. Это и стало причиной, по которой немецкий футболист отказался от предложения.

"Я решил, что с "Боруссией" мои шансы на победу в Лиге Чемпионов гораздо выше, чем с "Ливерпулем", поэтому и отказал Юргену Клоппу", – приводит слова Гетце издание 11 Freunde.

В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в составе ПСВ в 23 матчах во всех турнирах. На его счету 6 забитых мячей и 5 результативных передач.
Контракт 28-летнего игрока с клубом из Эйндховена заканчивается 30 июня 2022 года.

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