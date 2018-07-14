Гётце пожелал удачи финалистам ЧМ-2018

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце пожелал удачи финалистам Чемпионата Мира 2018 года.

"Всегда приятно вспоминать. Удачи Хорватии и Франции. Это будет невероятное чувство для одной из команд" - написал 26-летний футболист в своём инстаграме.

Напомним, что Гётце выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии, при этом на его счету "золотой" гол в финале прошлого мундиаля.

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