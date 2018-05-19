Гётце прокомментировал непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2018

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Гётце прокомментировал непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2018

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце прокомментировал непопадание в заявку сборной Германии на Чемпионат Мира 2018 года.

"Безусловно, я расстроен, что не еду на Чемпионат Мира. Я приложу все усилия, чтобы вернуться в состав национальной команды. Я желаю игрокам, тренерам и сотрудникам сборной удачно съездить в Россию. Скрещиваю пальцы, чтобы они стали чемпионами" - написал 25-летний футболист в своём твиттере.

Отметим, что Гётце не вызывается в сборную Германии с 2016 года.

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