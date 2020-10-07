Гетце прокомментировал свой переход в ПСВ

Теги марио гётцепсвтрансферы

Гетце прокомментировал свой переход в ПСВ

Бывший игрок "Баварии" и "Боруссии" Марио Гетце высказался о своем переходе в ПСВ.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому перешел в клуб бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

"Я приятно пообщался с главным тренером Рогером и всерьез задумался о переезде в Нидерланды.У меня было много предложения, но я эмоциональный человек и сам принимаю решения. Готов к новому вызову", - сказал Гетце.

28-летний Гетце ранее играл за дортмундскую "Боруссии" и мюнхенскую "Баварию". Пятикратный чемпион Германии, четырехкратный обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира,  чемпион мира.

Не пропустите: ПСВ арендовал хавбека "Челси", который не играл 2 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Открытие Арену" временно закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу

"Открытие Арену" временно закроют из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов