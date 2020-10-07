Гетце прокомментировал свой переход в ПСВ

Бывший игрок "Баварии" и "Боруссии" Марио Гетце высказался о своем переходе в ПСВ.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому перешел в клуб бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

"Я приятно пообщался с главным тренером Рогером и всерьез задумался о переезде в Нидерланды.У меня было много предложения, но я эмоциональный человек и сам принимаю решения. Готов к новому вызову", - сказал Гетце.

28-летний Гетце ранее играл за дортмундскую "Боруссии" и мюнхенскую "Баварию". Пятикратный чемпион Германии, четырехкратный обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира.

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