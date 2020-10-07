Гетце прокомментировал свой переход в ПСВ
Бывший игрок "Баварии" и "Боруссии" Марио Гетце высказался о своем переходе в ПСВ.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому перешел в клуб бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
"Я приятно пообщался с главным тренером Рогером и всерьез задумался о переезде в Нидерланды.У меня было много предложения, но я эмоциональный человек и сам принимаю решения. Готов к новому вызову", - сказал Гетце.
28-летний Гетце ранее играл за дортмундскую "Боруссии" и мюнхенскую "Баварию". Пятикратный чемпион Германии, четырехкратный обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23