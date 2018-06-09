Гётце сравнил Клоппа и Гвардиолу
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце высказался о Хосепе Гвардиоле и Юргене Клоппе.
"Технически Гвардиола был одним из лучших тренеров, огромным усилением. Но сопереживание с его стороны было не таким большим. Это было непросто для меня, потому что я приехал от Юргена Клоппа, который был как футбольный отец.
Пеп был полной противоположностью. Тренер мирового класса должен сопереживать, ведь каждый спортсмен тоже человек" - приводит слова Гётце Goal.com.
Напомним, что Гётце играл под руководством Гвардиолы в "Баварии".
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|М
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|34
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Ганновер 96
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|Майнц 05
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|Фрайбург
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|31
|18
|Кельн
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|22