Гётце сравнил Клоппа и Гвардиолу

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце высказался о Хосепе Гвардиоле и Юргене Клоппе.

"Технически Гвардиола был одним из лучших тренеров, огромным усилением. Но сопереживание с его стороны было не таким большим. Это было непросто для меня, потому что я приехал от Юргена Клоппа, который был как футбольный отец.

Пеп был полной противоположностью. Тренер мирового класса должен сопереживать, ведь каждый спортсмен тоже человек" - приводит слова Гётце Goal.com.

Напомним, что Гётце играл под руководством Гвардиолы в "Баварии".

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